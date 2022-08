Einsatz bei BVB-Spiel : Polizei befürchtete islamistischen Hintergrund

Teilweise bewaffnete Polizisten bewachen am Samstag ein Auto auf Parkplatz E3 am Stadion in Dortmund. Foto: dpa/Bernd Thissen

Dortmund Am Samstag gab es rund um das Bundesliga-Spiel zwischen dem BVB und Leverkusen große Aufregung und einen Polizei-Einsatz. Zwischenzeitlich hegte die Polizei einen Islamismusverdacht. Die Situation stellte sich aber als eine Verkettung von Zufällen heraus.

Der Vorfall um ein leeres Auto mit laufendem Motor und zwei leeren Waffenholstern am Dortmunder Fußballstadion war für die Ermittler dramatischer als bisher bekannt: In dem Wagen hatte man am Samstag am Rande des Bundesligaspiels von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen neben zwei leeren Waffenholstern auch einen Koran gefunden - weshalb man zunächst einen islamistischen Hintergrund nicht ausgeschlossen hatte. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte zuvor berichtet. Am Ende stellte sich alles als falscher Alarm heraus.