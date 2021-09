Mehrere Fahrzeuge involviert : Zwölf Verletzte bei schwerem Busunfall in Hagen

Hagen Schwerer Verkehrsunfall in Hagen: 12 Personen sind nach Polizei-Angaben verletzt worden - vier davon schwer. Beteiligt sind zwei Busse, ein Lastwagen und mehrere Autos. Auch ein Rettungshubschrauber landet auf einem Supermarkt-Parkplatz.

Ein Dutzend Verletzte, ein Rettungshubschrauber und jede Menge Blech- und Sachschaden: Bei einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Bussen, einem Lastwagen und mehreren Autos in Hagen sind am Mittwochmorgen zwölf Menschen verletzt worden. Vier davon mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus - darunter eine 57-jährige Autofahrerin. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, teilte die Polizei am Mittag mit. Acht Menschen seien leicht verletzt worden. Zwei Personen, darunter ein Busfahrer, waren in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Schadenssumme müsse noch ermittelt werden, hieß es weiter.