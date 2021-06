Unfall in Burscheid : Skateboardfahrer stürzt und stirbt an Kopfverletzungen

Burscheid In Burscheid ist es zu einem tragischen Unfall gekommen. Obwohl Passanten sofort Erste Hilfe leisteten, konnte ein 44-jähriger Skateboardfahrer nicht gerettet werden.

Ein 44 Jahre alter Skateboardfahrer ist in Burscheid (Rheinisch-Bergischer Kreis) von seinem Board gestürzt und ist an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben. Der Mann sei am Samstagabend mit einer Gruppe anderer Skateboard- und Radfahrer auf einem Radweg unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit.