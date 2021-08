Nachbarschaftsstreit in Burscheid : Junge Mutter feuert Schreckschusspistole in Hausflur ab

Burscheid In Panik nach einem eskalierten Nachbarschaftsstreit in Burscheid hat eine 24-Jährige zur Schreckschusspistole gegriffen. Sie war zuvor mit einer älteren Frau wegen einer Ruhestörung aneinandergeraten.

In Burscheid hat eine 24 Jahre alte Mutter bei einem Nachbarschaftsstreit einen Schuss mit einer Schreckschusspistole abgefeuert. Verletzt worden sei dabei niemand, teilte die Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis am Freitag mit. Demnach stritt sich die 24-Jährige nach einer Ruhestörung in dem Mehrfamilienhaus mit ihrer 51 Jahre alten Nachbarin - erst mit Worten, dann mit Schlägen und Tritten. Andere Bewohner versuchten am Donnerstag, die beiden zu trennen.