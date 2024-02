Burscheid Autofahrer dreimal von Polizei gestoppt – Verdacht auf Drogenkonsum

Gleich dreimal an einem Tag ist ein 34-jähriger Autofahrer innerhalb weniger Stunden von der Polizei wegen des Verdachts auf Drogenkonsum angehalten worden. Die Polizisten kontrollierten den Mann das erste Mal am Freitagvormittag in Hilgen, einem Stadtteil von Burscheid, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Es gab den Angaben zufolge Hinweise auf den Konsum von Drogen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.