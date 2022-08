Illegales Autorennen : 28-Jähriger bei Unfall auf der A1 bei Burscheid schwer verletzt

Ein 28-Jähriger wurde bei einem mutmaßlichen illegalen Autorennen auf der A1 bei Burscheid schwer verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Burscheid Bei einem mutmaßlichen illegalen Rennen auf der A1 bei Burscheid wurde ein 28-Jähriger am Sonntagabend schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus, der Fahrer des zweiten am Rennen beteiligten Fahrzeug ist flüchtig.

Ein 28-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Burscheid schwer verletzt worden - nachdem er sich ein illegales Rennen mit einem weiteren Autofahrer geliefert haben soll. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gefährdeten die beiden Raser mit ihren Manövern auch einen unbeteiligten Autofahrer, dessen Auto touchiert wurde, der aber unverletzt blieb. Der 28-Jährige kam ins Krankenhaus, sein „Renngegner“ ist weiter flüchtig.

Laut Polizei waren die beiden am Sonntagabend zu schnell und dicht hintereinander fahrend von der Überholspur direkt auf den Verzögerungsstreifen einer Ausfahrt gezogen. Dort streifte der Wagen des 28-Jährigen das Auto eines 56-Jährigen, der bei dem Zusammenstoß aber nicht verletzt wurde. Der 28 Jahre alte Raser schleuderte mit seinem Auto über die Schutzplanke. Sein Auto wurde sichergestellt.

(toc/dpa)