Großkontrolle gegen Lohndumping : Zoll kontrolliert bundesweit Saisonkräfte

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes führte am Freitag in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Düsseldorf eine Kontrolle durch. Foto: Gerhard Berger

Exklusiv Düsseldorf Im Bereich des Hauptzollamtes Düsseldorf sollen mehr als 100 Gastarbeiter kontrolliert worden sein. Bei den Durchsuchungen am Freitag soll sich der Zoll auch die Unterkünfte der Gastarbeiter angeschaut haben.

Der Zoll ist am Freitag mit einer bundesweiten Großkontrolle gegen Lohndumping und illegale Beschäftigung von Saisonkräften in Betrieben vorgegangen – vor allem in der Landwirtschaft. Das erfuhr unsere Redaktion aus Sicherheitskreisen. Demnach nahmen an den Prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit alle 41 Hauptzollämter in 16 Bundesländern teil. „Geprüft wurden unter anderem die ordnungsgemäße Meldung zur Sozialversicherung der Arbeitskräfte und die Einhaltung des Mindestlohnes“, bestätigte eine Sprecherin der Generalzolldirektion in Bonn.

Ergebnisse der bundesweiten Großkontrolle lagen am Freitag noch nicht vor. Jedoch sollen im Bereich des Hauptzollamtes Düsseldorf mehr als 100 Gastarbeiter kontrolliert worden sein. „Die Prüfungen fanden verdachtsunabhängig statt“, betonte die Sprecherin.

Bei den Durchsuchungen am Freitag soll sich der Zoll auch die Unterkünfte der Gastarbeiter angeschaut haben. Im Mai hatten Erntehelfer eines Spargelhofes in Bornheim bei Bonn gegen die Wohn- und Arbeitsbedingungen protestiert. Die überwiegend rumänischen Helfer hatten schwere hygienische Mängel in den dicht gedrängten Baucontainern beziehungsweise den Sanitäranlagen beklagt. Der Hof ist insolvent, der Insolvenzverwalter wies die Vorwürfe aber damals zurück.

Ein Großteil der in Deutschland eingesetzten Saisonkräfte kommt aus Südosteuropa, häufig aus Rumänien und Bulgarien. Auch beim Schlachtereibetrieb Tönnies arbeiten viele Arbeiter aus diesen Staaten. Allein am Stammsitz der Firma in Rheda-Wiedenbrück soll mehr als Hälfte der rund 6.500 Mitarbeiter aus Süd- und Osteuropa kommen. In der Regel sind sie über Subunternehmen angestellt. Deutschlands größter Schlachtbetrieb steht seit dem Corona-Ausbruch, bei dem Hunderte Mitarbeiter infiziert worden sind, in der Kritik.