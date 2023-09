Kleiderordnung an NRW-Schulen „Der Matheunterricht ist nicht der Strand von Mallorca“

Mädchen in bauchfreien Tops, Jungs in Trainingsklamotten, Shirts mit provokanten Aufdrucken – über Kleidung, die sie für unpassend hielten, haben sich Lehrerinnen und Lehrer der Willy-Brandt-Gesamtschule in Mülheim immer wieder beschwert. „Der Englischunterricht ist kein Fitnessstudio, der Matheunterricht nicht der Strand von Mallorca“, heißt es in der Schulordnung, die schließlich im Jahr 2018 um eine „Kleidungspräambel“ erweitert wurde. In den Kleidervorschriften ist seitdem festgelegt, was unerwünscht ist: Kleidung, die den Bauchnabel oder die Unterwäsche freilegt und Oberteile mit Aufdrucken, die Rassismus, Sexismus, Drogen oder Gewalt verherrlichen. Auch der Bundeselternrat fordert aktuell, dass die Schulen einen Konsens über eine Kleiderordnung beschließen und dann auch in die Hausordnung übernehmen.