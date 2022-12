Infektwelle überlastet Kliniken Bundesweit nur 83 Betten frei auf Kinderintensivstationen

Die Lage auf den Kinderintensivstationen ist weiter dramatisch. Nach einer Umfrage der Deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hatten von bundesweit 110 Kinderkliniken zuletzt 43 Einrichtungen kein einziges Bett mehr auf der Normalstation frei. Lediglich 83 freie Betten gibt es generell noch auf pädiatrischen Kinderintensivstationen in ganz Deutschland – das sind 0,75 freie Betten pro Klinik, also weniger als eines pro Standort. „Das ist eine katastrophale Situation, anders ist es nicht zu bezeichnen“, sagte Divi-Generalsekretär und Kinder-Intensivmediziner Professor Florian Hoffmann am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Hamburg zur Lage der Kinder-Intensivmedizin. Er fordert die sofortige Optimierung von Arbeitsbedingungen in den Kinderkliniken, den Aufbau telemedizinischer Netzwerke zwischen den pädiatrischen Einrichtungen und den Aufbau von spezialisierten Kinderintensivtransport-Systemen. „Kinder brauchen eine kompetente und liebevolle Pflege“, sagte Hoffmann. „Sie müssen bei der medizinischen Betreuung an erster Stelle stehen.“