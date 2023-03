Zahl zuletzt rückläufig NRW stellt weiter die meisten Rekrutinnen und Rekruten

699 Frauen fingen im vergangenen Jahr in NRW als Soldatinnen an. Der Frauenanteil betrug somit rund 16 Prozent. Rund acht Prozent (358) der neuen Rekrutinnen und Rekruten waren erst 17 Jahre alt. Das Verteidigungsministerium teilte mit, dass die unter 18-Jährigen keinen Dienst leisten, „der den selbstständigen Gebrauch der Waffe fordern könnte“. SPD, Grüne und FDP hatten im Koalitionsvertrag im Bund vereinbart, dass Ausbildung und Dienst an der Waffe volljährigen Soldatinnen und Soldaten vorbehalten sein sollen.