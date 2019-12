Verhandlung in Düsseldorf : Bundeswehr fordert 58.000 Euro von Ex-Militärarzt

Düsseldorf Ein Ex-Sanitätsoffizier und heutiger Oberarzt aus Moers muss als später Kriegsdienstverweigerer der Bundeswehr wohl den größten Teil der Ausbildungs- und Studienkosten erstatten. Der Fall wird nun in Düsseldorf verhandelt.

Kläger Bastian Huschens (37) hatte sich nach eigenen Angaben wegen seiner Ausbildung zum Facharzt zunächst für 17 und dann noch mal drei Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet. Nach seinem sechsjährigen Medizinstudium in Düsseldorf war er als

Militärarzt vier Jahre lang auch in Krisengebieten im Einsatz. Unter anderem auch in Afghanistan: „Die Zeit dort war der Auslöser für meine Kriegsdienstverweigerung“, sagte der 37-Jährige. Ende 2012 wurde er als anerkannter Kriegsdienstverweigerer entlassen. Heute ist er Oberarzt in einer Duisburger Klinik.