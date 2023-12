Urteil am Donnerstag erwartet Worum es im Streit um das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 geht

Im erbitterten Streit um das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 hat das Bundesverwaltungsgericht (BVG) am Mittwoch verhandelt. Am Donnerstag um 13 Uhr soll das Urteil verkündet werden, wie das Gericht in Leipzig nach der Verhandlung erklärte. Wie es entschieden hat, ist noch nicht bekannt. Datteln ist im Kampf um den Kohleausstieg zum Symbol geworden. Geklagt hatten ursprünglich der Naturschutverband BUND, drei Bürger und die Nachbarstadt Waltrop.