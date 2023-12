Symbol für Industriepolitik und Kohleausstieg Bundesverwaltungsgericht rettet Kraftwerk Datteln

Der Bau wurde vom Eon-Konzern bereits 2007 begonnen, das Werk ging aber erst 2020 ans Netz. Da hatte Eon seine Kraftwerke längst in die Tochter Uniper abgespalten. Jahre lang ging es vor Gericht sowie zwischen Stadt und Land hin und her. 2021 hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster entschieden, dass der Bebauungsplan der Stadt Datteln (es war schon der zweite) nicht rechtens ist. Die Wahl des Kraftwerk-Standortes, die der Regionalverband Ruhr vorgenommen und die Datteln übernommen hatte, genüge nicht den gesetzlichen Anforderungen. Alternative Standorte und alternative Kraftwerksarten hätten geprüft werden müssen, monierten die Richter. Vor allem hätte das Unternehmen den Bau eines Gaskraftwerkes prüfen sollen, dieses ist kleiner und verursacht weniger Ausstoß an Kohlendioxid (CO 2 ) als ein Kohleblock.