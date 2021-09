Bundestagwahl 2021 : Viele rote Umschläge - hoher Briefwahlanteil in NRW erwartet

Düsseldorf Kurz vor der Bundestagswahl haben viele Wähler in NRW ihr Kreuz bereits gemacht. Der Anteil der Briefwähler liegt auf Rekordniveau - und stellt die Städte vor Herausforderungen.

Wenige Tage vor der Bundestagswahl haben Millionen von Menschen in Nordrhein-Westfalen bereits abgestimmt - per Briefwahl. Mehrere große Städte berichten auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur von einer deutlich gestiegenen Nachfrage im Vergleich zu bisherigen Wahlen. In einigen Städten haben mehr als 40 Prozent aller Wahlberechtigten die erforderlichen Unterlagen beantragt.

Bielefeld verzeichnet ebenfalls einen massiven Anstieg der Briefwähler. Am Freitag waren bei der Stadt mehr als 96 000 Anträge eingegangen, das entspricht 41 Prozent der Wahlberechtigten, wie eine Sprecherin mitteilte. 2017 seien es zum selben Zeitpunkt gerade mal 22,2 Prozent gewesen. „Es ist ein deutlicher Zuwachs am Interesse rund um die Briefwahl zu verzeichnen“, sagte auch ein Sprecher der Stadt Bochum. Dort seien rund 107.000 Anträge eingegangen, das entspreche etwa 40 Prozent aller Wahlberechtigten. In Dortmund haben mehr als 38,5 Prozent der Wahlberechtigten einen Antrag gestellt, in Essen waren es etwa 34,5 Prozent.