Bundestagswahl 2021 : Wie kann man wählen, wenn man am Sonntag krank ist?

Düsseldorf/Mönchengladbach Viele Wählerinnen und Wähler haben sich schon für die Briefwahl entschieden. Für alle anderen gibt es Empfehlungen, wann erfahrungsgemäß am wenigsten los ist in den Wahllokalen. Auch wer krank ist, kann sein Wahlrecht wahrnehmen.

Tausende Menschen haben sich in Nordrhein-Westfalen für die Briefwahl entschieden. Mehrere Städte berichten von Rekordwerten. In Düsseldorf etwa wollen rund 170.000 Menschen ihre Stimme per Brief abgeben, das sind mehr als 40 Prozent aller Wahlberechtigten in der Landeshauptstadt. In Mönchengladbach sind die Zahlen proportional ähnlich hoch. „In den Wahllokalen wird deshalb deutlich weniger Betrieb sein als in den vergangenen Jahren“, sagt Hardy Drews, Leiter des Fachbereichs Bürgerservice in Mönchengladbach, zu dem auch die Abteilung Wahlen gehört.