Neue Gebührenordnung : Verursacher sollen für Bundespolizei-Einsätze zahlen

Düsseldorf Ein Gleis wird wegen herrenlosen Gepäcks geräumt, obwohl der Besitzer nur Kaffee trinken ist: Vermeidbare Einsätze der Bundespolizei werden den Verursachern seit kurzer Zeit in Rechnung gestellt. Fast 4000 Mal wurden bislang Gebühren verhängt.

Wer seinen Koffer am Bahnsteig oder am Flughafen vergisst und dadurch einen Einsatz der Bundespolizei verursacht, kann dafür neuerdings zur Kasse gebeten werden. Seit dem 1. Oktober 2019 gilt die neue Gebührenordnung der Bundespolizei . Danach muss der Verursacher von Maßnahmen der Gefahrenabwehr, die „vermeidbar und einem Einzelnen individuell zurechenbar sind“, für die entstandenen Kosten aufkommen. Gleiches gilt bei nicht genehmigten Demonstrationen oder dem Zeigen verbotener Symbole.

Die Bundespolizei habe durch die neue Gebührenordnung „die Möglichkeit und zugleich die Rechtspflicht, Gebühren für Einsätze der Gefahrenabwehr zu erheben“, erklärt ein Sprecher der Bundespolizei. Auf diese Weise solle dem Verursacher seine „individuelle Verantwortung für die Kosten der polizeilichen Maßnahmen verdeutlicht werden“. Dies könne zu einer künftigen Verhaltensbeeinflussung beitragen, ergänzt ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Bislang wurden Bundespolizeieinsätze nach einem Fehlalarm durch den Steuerzahler finanziert. Die Bundespolizei ist unter anderem an Flughäfen, Bahnhöfen und Grenzen im Einsatz.

Wer in Gewahrsam genommen wird, zahlt nach der neuen Gebührenordnung 6,51 Euro pro angefangene Viertelstunde. Hinzu kommen 74,15 Euro für die Anordnung des Gewahrsams. Verbringt jemand eine ganze Nacht in einer Ausnüchterungszelle, kommen schnell 300 Euro zusammen. Eine Identitätsfeststellung kostet 53,75 Euro, der erstmalige Platzverweis 88,85 Euro, beim wiederholten Mal 52 Euro. In der Gebührenordnung sind hunderte Bestände aufgelistet: Die Kosten hängen unter anderem von der Anzahl der eingesetzten Beamten und deren Dienstrang sowie der Einsatzdauer ab. Den Gebührenbescheid bekommt der Verursacher anschließend zugeschickt, Widerspruch hat bislang niemand eingelegt. Auch ins Ausland werden die Delikte verfolgt, mit vielen Ländern gibt es Abkommen.