Besonders in NRW beliebt: Bundesfreiwilligendienst - Sonderprogramm für Flüchtlinge wird beendet

Düsseldorf Im Bundesfreiwilligendienst gibt es ein Flüchtlings-Sonderprogramm mit Tausenden Plätzen und jährlichen Mitteln von rund 40 Millionen Euro, das besonders in NRW beliebt ist. Die Bundesregierung will das Programm nicht über die bis Jahresende laufende Frist hinaus verlängern.

19 zivile Organisationen bitten in einem Brief an das Bundesfamilienministerium darum, die Sonderförderung in die vorhandenen Programme - den Bundesfreiwilligendienst, das Freiwillige Soziale Jahr und das Freiwillige Ökologische Jahr - zu übertragen.