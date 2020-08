Schüler bringt Gegenstand mit : Zwei Schulen in NRW nach möglichem Handgranaten-Fund geräumt

Büren Aufregung um möglichen Sprengsatz an Schule in Ostwestfalen: Mitten im Unterricht zeigt ein Schüler einem anderen etwas, das wie eine Handgranate aussieht. Die Schule wird geräumt, viele Fragen sind noch offen.

In Büren im Kreis Paderborn hat ein Schüler einen Gegenstand mit in den Unterricht gebracht, der nach Polizeiangaben aussieht wie eine Handgranate. Die Gesamtschule und eine angrenzende Grundschule wurden geräumt, alle Schüler und Lehrer seien in Sicherheit, teilte die Polizei am Mittwoch mit.