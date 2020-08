Schüler brachte Gegenstand mit : Zwei Schulen in NRW wegen Handgranaten-Attrappe geräumt

Zwei Schulen in NRW wegen Handgranaten-Attrappe geräumt

Büren Aufregung um möglichen Sprengsatz an Schule in Ostwestfalen: Mitten im Unterricht zeigt ein Schüler einem anderen etwas, das wie eine Handgranate aussieht. Diese und eine Schule werden geräumt.

Wegen einer täuschend echt aussehenden Handgranaten-Attrappe sind in Büren im Kreis Paderborn am Mittwoch zwei Schulen geräumt worden. Ein Schüler der fünften Klasse der Gesamtschule hatte den vermeintlich gefährlichen Gegenstand unbekannter Herkunft am Mittwochmorgen einem Mitschüler gezeigt - und damit einen Einsatz von Polizei und Sprengstoff-Experten ausgelöst.