Vorfall in Büren : Youtuber zeigt Patienten-Akten in alter Klinik - Polizei ermittelt

Youtuber zeigt Patienten-Akten in alter Klinik - Polizei ermittelt

Vorfall in Büren

Büren Ein Youtuber hat ein verlassenes Krankenhaus in Büren bei Paderborn durchsucht, alte Patienten-Akten entdeckt und sie in einem Video veröffentlicht. Damit löste er Ermittlungen der Polizei aus.

Das 23-minütige Video war am Freitag auf dem Youtube-Kanal „ItsMarvin“ veröffentlicht worden. Darin ist unter anderem zu sehen, wie der Youtuber und mehrere Begleiter durch diverse Räume der alten Klinik laufen. Sie durchblättern Akten und finden offenbar auch Röntgenbilder. Bis zum Sonntagmittag hatte das Video fast 140 000 Aufrufe. Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs sei aufgegeben worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Kriminalbeamte würden jetzt ermitteln. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Bürens Bürgermeister Burkhard Schwuchow (CDU) bezeichnete es in einer auf der Stadt-Homepage veröffentlichten Stellungnahme als „in keinster Weise akzeptabel“, dass „schützenwerte Personendaten aus Patientenakten des ehemaligen St. Nikolaus-Hospitals Büren einem unbefugten Zugriff“ zugänglich gewesen seien.

Laut Angaben des Bürgermeisters wurde das Krankenhaus 2010 geschlossen. Seit 2005 sei es in privater Trägerschaft gewesen und davor in kirchlicher. Die Stadt sei nicht verantwortlich. Das Gebäude sei vorerst abgesperrt worden. Die Räume mit den Akten seien zudem baulich gesichert geworden, so der Bürgermeister.