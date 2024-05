Flughafen Büren Allererster Fallschirmsprung endet für 62-Jährigen in Baumkrone

Seinen allerersten Fallschirmsprung wird ein 62-jähriger Fallschirmschüler aus dem westfälischen Lippstadt wohl nicht vergessen: Kurz vor der Landung am Flughafen in Büren erfasste ihn am Mittwoch eine Windböe, so dass er in einer Baumkrone landete. Die Feuerwehr befreite den Mann aus sechs Metern Höhe mit einer Drehleiter. Bis auf ein paar Hautabschürfungen durch Äste sei der Mann unverletzt geblieben, sagte ein Sprecher der Polizei Paderborn. Zuvor hatte das „Westfalen-Blatt“ berichtet.