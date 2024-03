Zusammenstoß in Bünde Fünf Kinder und Jugendliche bei Schulbusunfall verletzt

Bünde · Ein mit rund 30 Menschen voll besetzter Bus ist in Bünde am Mittwoch mit einem Auto zusammengestoßen. Mehrere Kinder und Jugendliche mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

20.03.2024 , 19:40 Uhr

Foto: dpa/Patrick Seeger

Bei einem Schulbusunfall in Ostwestfalen sind fünf Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren verletzt worden. Nach Angaben der Polizei nahm ein 37 Jahre alter Autofahrer dem Bus in der Stadt Bünde am Mittwochnachmittag mit seinem Wagen die Vorfahrt. Daraufhin sei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen. Der Bus sei mit rund 30 Menschen voll besetzt gewesen, berichtet ein Polizeisprecher. Durch den Aufprall sei „alles drunter und drüber“ geflogen. Fünf Kinder und Jugendliche erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Auch der Fahrer des Autos, der nach Polizeiangaben in seinem Wagen eingeklemmt wurde, wurde leicht verletzt. Mehrere Medien berichteten. Hier geht es zur Infostrecke: Diese Pflichten haben Autofahrer bei Unfällen

