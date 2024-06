Gewaltfreie Kommunikation bei ADHS Was tun, wenn das Schuhe anziehen zum Familienstreit wird?

Denn es war ihnen wichtig, Dinge zu vermitteln, die sofort anwendbar sind. Das Buch soll Eltern animieren, „ins Handeln zu kommen“, so Sandfuchs. Ratgeber zur inneren Haltung gebe es nämlich viele, die Umsetzung sei meist noch mal eine ganz andere Sache, so die Psychologin. Hier also schon einmal ein paar Tipps der Expertinnen an Eltern in Stresssituationen: