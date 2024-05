Vorfälle auch in NRW Nabu warnt vor Bussard-Attacken beim Joggen

In Nordrhein-Westfalen brüten nach Angaben des Nabu zwischen 9000 und 14.000 Bussard-Paare. Der Vogel schwebt oft in großen Kreisen am Himmel und hält von Sitzwarten aus Ausschau nach Beute, die hauptsächlich aus kleinen Säugetieren wie Mäusen oder Maulwürfen besteht. Vor allem im Winter ist der Bussard häufig auch an Autobahnen zu beobachten, wo er auf Erhöhungen wie Wildschutzzäunen oder Schildern sitzt und darauf hofft, dass bald Aas anfällt. Seinen Horst legt der tagaktive Vogel gern in Waldrandnähe oder an Lichtungen in etwa zehn bis 20 Meter Höhe an.