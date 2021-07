Frontal zusammengestoßen : Betrunkener verursacht schweren Unfall bei Brühl mit vier Schwerverletzen

Zerstörte Autos stehen nach einem schweren Verkehrsunfall in Brühl bei Köln am Montagabend auf einer Straße. Foto: dpa/Vincent Kempf

Brühl Bei einem schweren Unfall in Brühl bei Köln wurden vier Menschen schwer verletzt - darunter ein vierjähriges Kind. Der Unfallverursacher war stark alkoholisiert und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der 26-Jährige habe am späten Montagabend in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Auto prallte frontal mit dem entgegenkommenden Wagen einer 27-jährigen Frau zusammen. Die Fahrerin und ihre vier Jahre alte Tochter wurden dabei schwer verletzt. Im anderen Wagen erlitten auch der Unfallverursacher und sein 31-Jähriger Beifahrer schwere Verletzungen. Beide standen laut Polizei mit 2,0 und 2,36 Promille deutlich unter Alkoholeinwirkung. Wagen und Führerschein des 26-Jährigen wurden sichergestellt.