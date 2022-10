Nach anonymen Drohanruf : Gesamtschule in Brühl geräumt und durchsucht

Gesamtschule in Brühl geräumt und durchsucht

In Brühl wurde nach einem Drohanruf eine Schule geräumt (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Brühl Der Anruf ging am Morgen bei der Polizei ein. Das Schulgebäude wurde geräumt und wird durchsucht.

Eine Gesamtschule in Brühl ist am Montagmorgen nach einem anonymen Drohanruf geräumt worden. Die Person habe gegen 8 Uhr bei der Polizei angerufen und gesagt, es könne Gefahr für mehrere Menschen bestehen, sagte ein Polizeisprecher. Gemeinsam mit der Schulleitung habe man entschieden, die Schülerinnen und Schüler aus dem Gebäude zu bringen.

Das Gebäude soll nun durchsucht werden. „Wir müssen so eine Drohung ernst nehmen“, sagte der Polizeisprecher. Womit der Anrufer konkret gedroht hatte, sagten die Ermittler zunächst nicht - das sei Täterwissen. Die Kinder werden in einer benachbarten Schule und in einer Sporthalle betreut. Ältere Schüler durften schon allein nach Hause, die jüngeren sollen nun nach und nach abgeholt werden.