Betrieb in Brühl bei Köln : Schlachthof soll Hunderte Schafe und Rinder illegal geschächtet haben

In diesem Schlachthof in Brühl sollen jahrelang Tiere illegal geschächtet worden sein. Foto: RPO/Deutsches Tierschutzbüro

Brühl In einem Betrieb in Brühl sollen Hunderte Tiere ohne Betäubung geschlachtet worden sein. Der Betrieb wurde geschlossen. Die Kölner Staatsanwaltschaft prüft die Aufnahme von Ermittlungen.

Wenn ein Schaf oder ein Rind geschächtet wird, wird dem Tier die Kehle mit einem Messer durchschnitten. Die Schlachtung geschieht ohne Betäubung, das Tier muss einen minutenlangen, schmerzhaften Todeskampf durchleiden und verblutet schließlich. In Deutschland ist das Schächten verboten, wer Ausnahme-Genehmigungen aus religiösen Gründen erhalten will, muss etliche Hürden überwinden.

In einem Schlachthof in Brühl sollen zwischen 2018 und 2020 Hunderte Schafe und Rinder illegal geschächtet worden sein, wie das Deutsche Tierschutzbüro am Donnerstag mitteilte. Die Tiere seien auf „brutale und tierschutzwidrige Weise“ getötet worden, heißt es. Eine Genehmigung für das rituelle Schlachten habe der Schlachthof nur zeitweise gehabt. Ein Sprecher des Rhein-Erft-Kreises bestätigte auf Anfrage, dass das Kreisveterinäramt regelmäßig Verstöße gegen das Tierschutz- und Hygienerecht in dem betroffenen Schlachthof in Brühl festgestellt habe. „Die Betriebsstätte wurde engmaschig kontrolliert und jeder Verstoß, soweit es rechtlich möglich war, sanktioniert“, sagte der Sprecher. Letztendlich hätten die Kontrollen zum Entzug der Schlachtzulassung geführt. Der Betrieb wurde im Januar 2021 geschlossen. „Die geschlossene Betriebsstätte wird weiterhin durchgehend vom Kreisveterinäramt kontrolliert, um auszuschließen, dass dort weitere betriebliche Aktivitäten stattfinden.“