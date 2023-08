Vorfall in Brühl Mann stellt sich nach Messerattacke in Straßenbahn der Polizei

Ein 20-Jähriger soll in einer Straßenbahn in Brühl (Rhein-Erft-Kreis) einen anderen Mann durch Messerstiche in den Oberarm verletzt haben. Er stellte sich kurze Zeit später der Polizei. Nach dem Angriff flüchteten der Mann und sein Begleiter zunächst aus der Bahn, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das 27-jährige Opfer fuhr demnach weiter und alarmierte selbstständig die Polizei. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Wie schwer er verletzt wurde, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht mitteilen. Lebensgefahr habe allerdings nicht bestanden.