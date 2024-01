Brief hing am Streifenwagen Nach anonymer Drohung – Karnevalssitzung in Brühl abgesagt

Nach einer anonymen Drohung ist eine Karnevalssitzung in Brühl (Rhein-Erft-Kreis) abgesagt worden. Die Polizei habe am Samstagnachmittag das Veranstaltungsgebäude durchsucht, nachdem sie einen Brief gefunden hätte, der Hinweise auf mögliche Gefahren für die Besucherinnen und Besucher der Sitzung enthalten habe, teilte die Polizei des Rhein-Erft-Kreises mit. Einsatzkräfte hatten den Brief demnach am frühen Nachmittag an einem Streifenwagen vor der Brühler Polizeiwache gefunden. Was genau in dem Brief stand, war zunächst unklar.