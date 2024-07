Trend im Ruhrgebiet Warum das Springen von Brücken in Flüsse so gefährlich ist

Im Sommer 2022 konnte ein 35-jähriger Duisburger, der von einer Eisenbahnbrücke in den Rhein gesprungen war, nur noch tot geborgen werden. Am Fühlinger See in Köln verunglückte vor einigen Jahren eine 16-Jährige beim „Summerjam“-Festival schwer, nachdem sie mit einer Gruppe junger Leute von der 14 Meter hohen Regatta-Brücke in den See gesprungen war.