Hafenbecken gesperrt : Brücke in Gelsenkirchen nach Kollision mit Frachtschiff beschädigt

Gelsenkirchen Nachdem am Freitag ein Frachtschiff gegen eine Brücke am Stadthafen in Gelsenkirchen gefahren war, ist das ganze Ausmaß des Schadens noch immer nicht klar. Das Hafenbecken ist auf unbestimmte Zeit gesperrt.

Ein Frachtschiff ist am Freitag gegen eine Brücke im Gelsenkirchener Stadthafen gefahren und hat diese schwer beschädigt. Vier Stahlseile wurden abgerissen und die tragende Stahlkonstruktion stark verformt, wie die Gelsenkirchener Feuerwehr mitteilte. Mithilfe eines Mobilkrans konnte die Brücke vorübergehend stabilisiert werden.

Die Brücke müsse aber vollständig repariert werden, weshalb das Hafenbecken auf unbestimmte Zeit gesperrt sei. Das Auslaufen petro-chemischer Stoffe konnte verhindert werden, die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Menschen wurden nicht verletzt.

(chal/dpa)