Frische Brötchen am Feiertag? : Diese Regeln gelten in NRW für Bäcker an Fronleichnam

Diese Regeln gelten in NRW für Bäcker an Fronleichnam

Frische Brötchen am Feiertag?

Düsseldorf Fronleichnam ist in Nordrhein-Westfalen ein Feiertag. Somit haben die Geschäfte zu. Frische Brötchen gibt es bei den meisten Bäckereien aber trotzdem. Doch die Inhaber müssen sich an besondere Öffnungszeiten halten.

Am 3. Juni 2021 ist Fronleichnam. In Nordrhein-Westfalen ist der Donnerstag im Gegensatz zu anderen Bundesländern kein normaler Werktag, sondern ein Feiertag. Das hat auch Folgen für die Bäcker. Die Frage ist: Bekommen Kunden auch an diesem Tag frische Brötchen?