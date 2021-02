Studie der Uniklinik Münster : Ansteckende Mutanten in den NRW-Städten

Ansteckende Mutanten in den NRW-Städten

Die Corona-Mutanten aus Großbritannien oder Südafrika gelten als ansteckender als das ursprüngliche Virus. Aber wo in NRW können sie nachgewiesen werden? Die Uniklinik Münster hat jetzt eine Studie vorgelegt.

Laut einer Studie der Uniklinik Münster verbreiten sich die als ansteckender geltenden Corona-Mutanten in den Ballungsräumen in Nordrhein-Westfalen deutlich stärker als auf dem Land. Auch die Grenzregion zu den Niederlanden sei weniger betroffen, teilte das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium am Mittwoch über das Ergebnis mit.