Erdbeben-Experte Taylor Swift in Gelsenkirchen – erlebt die Stadt einen „Swift Quake“?

MARTIN ZECKRA Nein, das Phänomen ist schon ziemlich lange bekannt. Vor dem sogenannten „Swift Quake“ gab es 2011 schon den „Beast Quake“ nach einem Touchdown des American-Football-Stars Marshawn Lynch. Da rasteten die Fans aber nur kurz aus, die Erschütterungen bei Swifts Konzerten waren doppelt so stark. In Barcelona gab es die „Messi Quakes“ – wenn Lionel Messi ein Tor schoss, die Fans aufsprangen und das Stadion bebte, konnte man das an den Seismometern in der Stadt ablesen. Vor zwei Jahren wackelte die Erde in Berlin, weil 30.000 Fans von Florence and the Machine beim Konzert auf dem Tempelhofer Feld wild hüpften.