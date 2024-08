Nach Razzia am 6. November 2023 Illegale Zigarettenfabrik in Brilon – bis zu viereinhalb Jahre Haft

Die illegale Zigarettenfabrik war bei einer Razzia am 6. November vergangenen Jahres entdeckt worden. Dabei waren mehr als 26 Millionen Zigaretten und tonnenweise Tabak-Feinschnitt beschlagnahmt worden. Die Ware war laut Urteil für den Schwarzmarkt in Deutschland und Europa bestimmt. „Das war organisierte Kriminalität in Reinkultur“, sagte Richter Markus van den Hövel bei der Urteilsverkündung.