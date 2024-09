Hinweise auf psychische Erkrankung Frau in Brilon durch Schüsse verletzt – Ex-Bundespolizist festgenommen

Ein früherer Bundespolizist soll in Brilon im Sauerland mehrfach auf seine Freundin geschossen und die 37-Jährige schwer verletzt haben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Arnsberg und die Polizei in Dortmund mit. Das Opfer habe sich selbst in Sicherheit bringen können und sei von Einsatzkräften der Polizei im Hochsauerlandkreis versorgt worden.