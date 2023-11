Briefe fürs Christikind Weihnachtspostamt in Engelskirchen öffnet wieder

Engelskirchen (dpa) - Das Weihnachtspostamt in Engelskirchen nimmt am Montag (11.00 Uhr) wieder seine Arbeit auf. Gemeinsam mit 19 Helferinnen und Helfern beantwortet dort das Christkind bis zum 20. Dezember Briefe mit Wünschen aus der ganzen Welt. In diesem Jahr gingen nach Angaben der Deutschen Post DHL vor der Eröffnung des Postamts bereits etwa 9000 Briefe ein. Neben den klassischen Geschenkwünschen sei beispielsweise auch das Klima offenbar ein Thema, sagte eine Sprecherin. So gebe es den Wunsch, von Hitze oder Überflutungen verschont zu werden. Auch Frieden in der Ukraine werde gewünscht.