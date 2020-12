Nach Offenem Brief an Dieb : Polizei aus Witten plant Spendenkonto für Opfer

Nach Offenem Brief an Dieb

Witten Der Offene Brief der Polizei Bochum an einen unbekannten Dieb aus Witten (NRW) hat laut der Behörde für ein Echo der Hilfsbereitschaft gesorgt. Nun soll es ein Spendenkonto für den bestohlenen 90-Jährigen geben.

Die Polizei Bochum hatte am Donnerstag einen Trickdieb, der dem Senior 1000 Euro aus der Tasche gezogen hatte, in dem Brief direkt angesprochen und regelrecht beschimpft („Du solltest Dich schämen!“). Viele Medien griffen die Geschichte auf.