Neue Staffel auf Netflix Influencer präsentieren sich in Bridgerton-Outfits in Köln

Die Kostümmacher bedienen sich auch in der aktuellen Staffel an einer mutigen und bunten Farbpalette. Während die Regency-Ära oft mit Pastelltönen und Weiß assoziiert wird, sieht man in der Serie vor allem kräftige Farben. Die Bridgerton-Familie ist häufig in kühlen Blautönen zu sehen – was optisch ihre edle und vornehme Stellung betont. Die Featheringtons hingegen werden meist in grellen und auffälligen Farben gekleidet – was ihre exzentrische und aufdringliche Natur widerspiegelt.