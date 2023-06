Zweite Nacht in Folge Brennende Autos in Aachen – Polizei geht von Brandstiftung aus

In der zweiten Nacht in Folge haben in Aachen mehrere Autos gebrannt. In der Nacht zum Donnerstag seien mutmaßlich vier Wagen in Brand gesetzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Das Feuer hätte dann auf drei weitere Autos übergegriffen. Zunächst hatte die Polizei von vier statt sieben brennenden Autos gesprochen.