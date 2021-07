Nach mutmaßlichem Überfall : Polizei findet Toten in Autowerkstatt

Polizei findet Toten in Autowerkstatt

Einsatzkräfte der Polizei und Kriminaltechnik stehen mit weiteren Personen vor einer Autowerkstatt in Breckerfeld. Foto: dpa/Markus Klümper

Breckerfeld Polizeibeamte haben einen 57 Jahre alten Mann tot in einer Autowerkstatt aufgefunden. Er soll nach derzeitigen Erkenntnissen am späten Dienstagabend selbst den Notruf alarmiert haben.

Der Mann gab an, überfallen worden zu sein, teilte die Polizei mit. Der Rettungsdienst und die Beamten fanden denn Mann schließlich tot in der Werkstatt in Breckerfeld auf. Bei dem Toten handele sich um den Eigentümer, hieß es weiter. Die Mordkommission der Polizei Hagen ermittelt jetzt.