Brecherfeld im Sauerland : Mann in Autowerkstatt getötet - 20-Jähriger festgenommen

Mann in Autowerkstatt getötet - 20-Jähriger festgenommen

Update Breckerfeld Ein 20 Jahre alter Mann wird verdächtigt, einen 57-Jährigen im sauerländischen Breckerfeld getötet zu haben. Nach einer europaweiten Fahndung wurde er nun festgenommen.

Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagabend. Nach dem Mann war seit der Tat am 6. Juli gefahndet worden.

Nach einem Hinweis haben die Beamten den 20-Jährigen demnach am Donnerstagabend in Dülmen (Kreis Coesfeld) gestellt. Er sei zunächst zu Fuß geflohen. Die Einsatzkräfte, die von einem Hubschrauber verstärkt wurden, nahmen den Verdächtigen schließlich in einem Keller fest.