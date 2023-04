Tierischer Einsatz in Breckerfeld Feuerwehr rettet eingeklemmte Katze aus Fenster

Kätzchen in der Klemme: Die Feuerwehr in Breckerfeld (Ennepe-Ruhr-Kreis) hat eine eingeklemmte Katze aus ihrer misslichen Lage befreit. Ein Mann habe das Tier entdeckt, das in einem gekippten Fenster im ersten Stock festgesteckt habe, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Demnach wurde die Katze am Mittwoch mit Leitern über das Vordach befreit. Die Besitzerin nahm sie wieder in Empfang.