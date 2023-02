Produktion stillgelegt Warnstreiks bei Brauereien in Köln, Dortmund und Issum

Mit Warnstreiks bei der Diebels-Brauerei und der Dortmunder-Actien-Brauerei haben die Beschäftigten am Donnerstag die Tarifforderungen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten unterstützt. Bei Diebels in niederrheinischen Issum und bei der Dortmunder Actien-Brauerei stand am Donnerstag nach Angaben der Gewerkschaft die Produktion vorübergehend still. Auch bei der Privat-Brauerei Heinrich Reissdorf in Köln waren für Donnerstagnachmittag Arbeitsniederlegungen angekündigt.