Wegen Brandschutzmängeln : Hochhaus mit knapp 160 Personen in Gladbeck geräumt

Die Feuerwehr ist nach einem Großbrand in einem Hochhaus in Gladbeck ausgerückt. (Foto vom 6. März 2021) Foto: dpa/Daniel Knopp

Gladbeck Nach einem Brand am vergangenen Wochenende ist ein Hochhaus in Gladbeck mit 24 Wohnungen komplett geräumt worden. Die Stadt hat das Gebäude vorerst versiegelt.

157 Bewohner - darunter viele Familien - mussten am Dienstag entweder bei Freunden oder Verwandten unterkommen, oder sie wurden von der Stadt in Notunterkünften in Gladbeck und Umgebung untergebracht, sagte ein Stadtsprecher am Dienstag. Grund für die Räumung seien Brandschutzmängel. Die Stadt hat das Gebäude versiegelt, es kann bis auf weiteres nicht mehr genutzt werden.