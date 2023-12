Tipps der Feuerwehr NRW Wenn der Weihnachtsbaum in Brand gerät

Aber nur bei kleinen Bränden sollte man selbst eingreifen. Gerät das Feuer außer Kontrolle, heißt es: den Raum umgehend verlassen, die Zimmertür schließen und die Feuerwehr unter der Notrufnummer 112 alarmieren und vor Ort empfangen. „Das sind Kleinigkeiten, die im Notfall sehr hilfreich sind. Die oberste Maxime ist, sich selbst in Sicherheit zu bringen und niemand anderen zu gefährden“, erklärt Schöneborn. Es gebe Wege, das Risiko einer unbemerkten Brandausbreitung in erster Linie zu verringern, zum Beispiel durch baulichen Brandschutz und Brandmeldesysteme. Rauchmelder etwa alarmieren rechtzeitig und warnen auch im Schlaf vor der Gefahr. Sie geben den nötigen Vorsprung, sich in Sicherheit zu bringen, Löschversuche zu unternehmen und die Feuerwehr zu rufen.