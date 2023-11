Halbes Jahr nach Brandanschlag auf Rettungskräfte „Sie haben heldenhaftes geleistet“

Ein halbes Jahr ist der Brandanschlag in der Ratinger Hochhaussiedlung jetzt her, bei dem am 11. Mai zwei Polizisten und sieben Feuerwehrleute und Rettungsdienst-Mitarbeiter völlig unerwartet von einem Feuerball getroffen worden sind und zum Teil schwerste Verbrennungen erlitten haben. Die Tat sei heimtückisch und von besonderer Grausamkeit gewesen sowie mit gemeingefährlichen Mitteln verübt worden, betont Staatsanwältin Laura Neumann. Ab dem 24. November wird einem 57-Jährigen vor dem Düsseldorfer Landgericht deswegen der Prozess gemacht. Er soll die Polizisten und Feuerwehrleute an der Wohnungstür mit mehreren Litern Benzin überschüttet und mit dem Wurf eines brennenden Textils angezündet haben. „Ich habe, als ich an diesem Abend in das Treppenhaus gegangen bin, noch an den Wänden Reste der verbrannten Kleidung der Rettungskräfte gesehen“, sagt Ratingens Sozial- und Ordnungsdezernent Harald Flip.