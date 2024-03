Feuer mit vier Toten in Solingen „Die Polizei tut alles, um diese Tat restlos aufzuklären“

Kritik an den Ermittlern und der frühen Aussage, es gebe für ein rassistisches Motiv keine Anhaltspunkte, äußert nicht nur die Ditib. In den sozialen Netzwerken wird in zahlreichen Kommentaren die Irritation über diese frühe Aussage deutlich, die mindestens einen Mangel an Sensibilität offenbaren würde, wie es heißt. „Insbesondere in Solingen, besonders nach den unsäglichen Skandalen nach dem NSU, sind solche Aussagen, die suggerieren, dass bestimmte Tatmotive nicht konsequent verfolgt werden, gefährlich und lösen bei Menschen mit Migrationshintergrund Entsetzen und Misstrauen aus“, teilte etwa die Ditib mit.