Zwei Menschen gerettet Brand in Wohn- und Geschäftshaus in Essen

Bei einem Brand in Essen-Schonnebeck haben Einsatzkräfte am Montagmorgen zwei Personen mit Drehleitern aus einem Wohn- und Geschäftsgebäude gerettet. Nach Angaben der Essener Feuerwehr war in einer der Wohnungen ein Feuer ausgebrochen, der Brand griff schnell auf den Rest des Hauses über. Die Einsatzkräfte suchten im Gebäude nach weiteren Menschen. Der Dachstuhl und der Wohntrakt seien komplett ausgebrannt, sagte ein Sprecher. Außerdem gebe es einen großen Wasserschaden.