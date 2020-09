Hunderte Strohballen in Brand - 150.000 Euro Schaden

Feuer in Verl

Verl Ein Brand in einer Scheune in Verl im Kreis Gütersloh hat Hunderte Strohballen vernichtet. Das Feuer drohte, auf einen Pferdestall überzugreifen.

Der entstandene Schaden werde auf ungefähr 150.000 Euro geschätzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Verletzte gab es einem Sprecher zufolge nicht. Der Brand in Verl sei am frühen Donnerstagmorgen ausgebrochen.